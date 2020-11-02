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Kabil Üniversitesi’ndeki saldırıyı DEAŞ üstlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 21:18 | Son Güncelleme

Afganistan’da Kabil Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Kabil Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 3 kişi tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmişti.

Afganistan’da Kabil Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Kabil Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 3 kişi tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı. Polisin 6 saat süren operasyonu sonunda 3 saldırgan ölü olarak ele geçirilmişti. Terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bize bağlı 3 kişi, Afgan hükümetine bağlı yargıçlar ve müfettişlerin mezuniyetine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 80 kişi öldü ve yaralandı” denildi.
Öte yandan, üniversitedeki Afganistan-İran Dostluk Kitap Fuarı’na Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh ve İran’ın Kabil Büyükelçisi Bahadır Aminiyan’ın de katılmasının planlandığı belirtilmişti. Saldırıyla ilgili Taliban’dan yapılan açıklamada ise, "Kabil Üniversitesindeki patlama ile bir ilgimiz yok" denilmişti.

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