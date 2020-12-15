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Kabil Vali Yardımcısı Bombalı Saldırıda Öldü

15.12.2020 11:18 | Son Güncelleme:
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Kabil Vali Yardımcısı Bombalı Saldırıda Öldü

Afganistan başkenti Kabil’de bombalı araçla düzenlenen bir saldırıda şehrin vali yardımcısı hayatını kaybetti

Afganistan başkenti Kabil’de bombalı araçla düzenlenen bir saldırıda şehrin vali yardımcısı hayatını kaybetti.

Patlamada hayatını kaybeden Kabil Vali Yardımcısı Mohibullah Muabi, aracıyla seyahat halindeyken aracına yapışkan bomba yapıştırıldığı bunun patlaması üzerine de Muabi’nin hayatını kaybettiği belirtildi. Patlamada Mohebi’nin yanındaki korumalarından ikisinin de yaralandığı açıklandı.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı. Başkent Kabil’de geçtiğimiz hafta da Cumhuriyet savcısı vurularak öldürülmüştü.

Afganistan’da ABD ve Taleban arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına karşın ülkede zaman zaman şiddet olayları yaşanmaya devam ediyor.

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