Kabil'de akaryakıt istasyonunda yangın: 3 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'in Abdulhak bölgesindeki akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 3 kişi öldü.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahidullah Mayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinde akaryakıt istasyonunda çıkan yangının yakındaki binaya sıçradığını söyledi.
Mayar, yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Görgü tanıkları, akaryakıt istasyonunda patlama sesi duyulduğunu, ardından alevlerin binayı sardığını anlattı.
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