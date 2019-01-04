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Kabil'de akaryakıt istasyonunda yangın: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 09:44 | Son Güncelleme

Kabil'de akaryakıt istasyonunda yangın: 3 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'in Abdulhak bölgesindeki akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 3 kişi öldü.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahidullah Mayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinde akaryakıt istasyonunda çıkan yangının yakındaki binaya sıçradığını söyledi.

Mayar, yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, akaryakıt istasyonunda patlama sesi duyulduğunu, ardından alevlerin binayı sardığını anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan

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