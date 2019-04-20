Kabil'de bakanlık binasına saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'deki İletişim ve Telekomünikasyon Bakanlığına bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Basir Mücahit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'in merkezindeki bakanlık binası önünde yaşanan patlamanın ardından saldırganların binanın içerisine girerek güvenlik güçleriyle çatışmaya başladığını söyledi.
Mücahit, saldırganlarla çatışmanın sürdüğünü belirtti. Görgü tanıkları, saldırganların, binanın ikinci katına girerek rastgele ateş açmaya başladığını aktardı.
Bakanlık binası, Afganistan Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve elçiliklerin yakınında bulunuyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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