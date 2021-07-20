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Kabil'de Bayram Namazında Roketli Saldırı

20.07.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Mirwais Stanekzai, başkanlık sarayının dışına üç roketin düştüğünü doğruladı, olayda yaralanan olmadığını belirtti

Kabil'de Bayram Namazında Roketli Saldırı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bayram namazı sırasında başkanlık sarayının yakınlarına roket düştü. Saldırının arkasında kimler olduğu bilinmiyor.

İçişleri Bakanı Mirwais Stanekzai, başkanlık sarayının dışına üç roketin düştüğünü doğruladı, olayda yaralanan olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin de katıldığı bayram namazı sırasında patlamalar duyuldu, ancak cemaat namaza devam etti. Gani daha sonra televizyonlardan yayınlanan bir açıklama yaptı.

Son dönemde Afganistan’da ABD ve NATO birlilklerinin çekilmesi sonrasında, Afgan güçleriyle Taleban militanları arasındaki çatışmalar arttı. Çatışmalarda Taleban bazı önemli sınır geçiş noktalarını ve büyük bölgeleri ele geçirdi.

Daha önceki yıllarda Taleban bayram sırasında resmi olarak ateşkes ilan ediyordu. Bayramdan bir gün önce Afganistan’daki 15 diplomatik misyon ve NATO temsilciliği Taleban’dan saldırılarını durdurmasını istemişti. Bu çağrıdan hemen önce ise Doha’da devam eden barış görüşmelerinde Taleban ile Afgan hükümeti arasında ateşkes konusunda uzlaşmaya varılamamıştı.

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