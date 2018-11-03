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Kabil'de bir ABD askeri öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 17:06 | Son Güncelleme

Kabil'de bir ABD askeri öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'da NATO bünyesinde görevli bir ABD askeri uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

Ülkedeki NATO bünyesinde görevli Kararlı Destek Misyonundan yapılan açıklamada, başkent Kabil'de ABD askerlerinin, bir Afgan askerinin saldırısına uğradığı bildirildi.

Saldırıda bir ABD askerinin öldüğü, bir ABD askerinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırganın bir diğer Afgan askeri tarafından vurularak öldürüldüğü kaydedildi.

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Afganistan

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