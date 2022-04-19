Kabil’de bir lise hedef alındı

Kabil’in batısındaki bir lisede bugün meydana gelen üç patlamada en az altı kişi hayatını kaybetti. Afgan güvenlik ve sağlık yetkililerine göre bombalı saldırılar sonucu meydana gelen patlamalarda çok sayıda çocuk da yaralandı.

Bölgedeki mahallelerde, etnik ve dini azınlık olan ve sık sık IŞİD dahil Sünni militanlarca hedef alınan Şii Hazaralar’ın yaşadığı belirtiliyor.

Kabil’in güvenliğinden sorumlu birimin sözcüsü Halid Zadran ‘‘Bir lisede üç patlama meydana geldi. Şii halkımızdan kayıplar var’’ diye konuştu. Daha sonra Zadran altı kişinin öldüğünü 11 kişininse yaralandığını bildirdi.

Hastanenin başhemşiresi ise patlamada en az dört kişinin hayatını kaybettiğini 14 kişininse yaralandığını belirtti.

Acil Hastanesi’nden atılan Twitter mesajında patlamanın ardından yaralı yedi çocuğun tedaviye alındığı kaydedildi.

Afganistan’da Ağustos ayında iktidarı ele geçiren Taleban o tarihten bu yana ülkede güvenliğin sağlandığını iddia ediyor. Ancak uluslararası yetkililer ve uzmanlar, militanların yeniden canlanma riskinin devam ettiğini ve IŞİD’in birkaç büyük saldırıyı üstlendiğini hatırlatıyor.

Kabil’deki bu son saldırı soğuk kış aylarında şiddet olaylarının düştüğü bir dönemin ardından geldi. Saldırıyı üstlenen henüz olmadı.

Reuters haber ajansına konuşan bir yetkili patlayıcıların sırt çantalarında taşındığını ve birinin okul kapısında patladığını kaydetti.

İnsani yardım grubu Save the Children’ın Afganistan Ülke Başkanı Chris Nyamandi saldırıyı kınadı.

Açıklamada, ‘‘Kabil’de bir liseye düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Çocukların yaralandığı ve ölmüş olabileceği haberlerinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz’’ denildi.

Son yıllarda Afganistan’da Şii Hazara topluluğa ait camilere, bir doğum hastanesine ve okullara düzenlenen saldırılar önlenemedi. Geçen Mayıs ayında bölgede bir kız okulunun dışında meydana gelen patlamada en az 80 kişi hayatını kaybetmişti. Kayıpların çoğunu kız öğrenciler oluşturuyordu.

