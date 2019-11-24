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Kabil'de BM aracına bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 21:09 | Son Güncelleme

Kabil'de BM aracına bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de Birleşmiş Milletler (BM) çalışanlarını taşıyan araca düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in 9. bölgesinde BM'ye ait araca kimliği belirsiz kişi tarafından el bombası atıldığını belirtti.

Saldırıda yabancı uyruklu bir BM personelinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 5 kişinin yaralandığını söyledi.

Hayatını kaybeden yabancının kimliği henüz açıklanmazken saldırıyı üstlenen olmadı.

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Afganistan bombalı saldırı Kabil

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