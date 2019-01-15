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Kabil'de bombalı saldırı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 09:17 | Son Güncelleme

Kabil'de bombalı saldırı: 1 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de ticari bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 kişi öldü.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abdul Hak kavşağında ticari araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil'in 9. Bölgesi'nde yabancılara ait Green Village adındaki bir kampın yakınında dün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda da 4 kişi yaşamını yitirmişti.

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