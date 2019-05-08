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Kabil'de bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 11:58 | Son Güncelleme

Kabil'de bombalı saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancı bir kuruluşun ofisinin önünde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'in Şehri Nev bölgesinde ''Counterpart'' isimli uluslararası kuruluşun ofisinin önünde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırının ardından birkaç saldırganın yabancı kuruluşun binasına girerek çatışmaya başladığını ifade eden Rahimi, bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiğini belirtti.

Afganistan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırının şiddetiyle çevredeki ev ve iş yerlerinin camları kırılırken bölgeye giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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