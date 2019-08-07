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Kabil'de Bombalı Saldırı

07.08.2019 10:42 | Son Güncelleme

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir polis karakolu önünde patlama meydana geldi, olayda en az 95 kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğunu Taleban üstlendi

Kabil'de Bombalı Saldırı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir polis karakolu önünde patlama meydana geldi, olayda en az 95 kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğunu Taleban üstlendi.

Patlama sabah insanların işe gittikleri yoğun bir saatte yaşandı. Patlama sonrası göğe yükselen yoğun duman şehrin birçok noktasından da görüldü.

Taleban’ın saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada saldırının bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği ve yeni polislerin işe alındığı bir karakolun hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada “Saldırıda çok sayıda asker ve polis öldü ya da yaralandı” ifadesi kullanıldı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi de bir aracın polis karakolu önündeki kontrol noktasında durduğu anda infilak ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da saldırı sonucu 95 kişinin hastenelere kaldırıldığı, yaralananlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğu ifade edildi.

Amerika’nın Taleban’la barış görüşmeleri yapıyor olmasına karşın ülkedeki saldırılar son bulmuyor. Taleban son olarak da yaptığı açıklamada Eylül ayında yapılacak seçimleri de hedef alacağını ve saldırılar düzenleyeceğini açıkladı.

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