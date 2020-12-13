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Kabil’de bombalı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

13.12.2020 12:42 | Son Güncelleme:
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Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir araca yerleştirilen mıknatıslı bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.Afganistan’ın başkenti Kabil’in 15.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir araca yerleştirilen mıknatıslı bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’in 15. bölgesinde patlayıcı yüklü bir araç infilak etti. Kabil polisi tarafından yapılan açıklamada, “Sabah saatlerinde bir araca yerleştirilen mıknatıslı bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı” ifadeleri kullanıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Öte yandan dün, Kabil’de düzenlenen roketli saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybetmiş, 1 sivil de yaralanmıştı.

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