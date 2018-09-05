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Kabil’de Bombalı Saldırılar

05.09.2018 19:50 | Son Güncelleme

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir Şii mahallesindeki güreş eğitim merkezine çifte bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı

Kabil’de Bombalı Saldırılar

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir Şii mahallesindeki güreş eğitim merkezine çifte bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Necib Daniş, merkezi önce bir intihar bombacısının hedef aldığını, hemen sonra da civarda bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini açıkladı. Daniş, yaralananlar arasında iki Afgan gazetecinin de bulunduğunu belirtti.

Saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmadı ancak daha önce Şii azınlığı bir çok kez hedef alan IŞİD’in eylemlerinin izlerini taşıdığı görüldü.

Kabil polis müdürü Daud Amin, bombalı aracın patlaması sonucunda en az 7 polisin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ayrıca kuzeydeki Badghis bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yerel bir polis müdürü ve yetkilisinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Bu saldırının da sorumluluğunu henüz kimse üstlenmedi ancak yetkililer bunun muhtemelen Taleban’ın işi olduğunu söyledi.

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