Kabil’de Bombalı Saldırılar Kız Öğrencileri Hedef Aldı

ABD’nin, bu yıl 11 Eylül itibarıyla Afganistan’dan tamamen çekileceğini açıklamasının ardından Afgan yetkililer alarma geçmişti. Bazı yetkililer, kararın ardından Taleban’ın ülke genelinde saldırılarını yoğunlaştırdığına dikkati çekiyor.

Afganistan Sağlık Bakanlığı’ndan bir yetkili de 46 kişinin hastaneye götürüldüğünü bildirdi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryan, can kaybının 25 olduğunu söyledi ancak saldırıyla neyin hedeflendiği konusunda ayrıntı vermedi.

Yerel televizyonlarda yayınlanan görüntülerde bugün öğleden sonra düzenlenen saldırı sonrasında yaşanan kaosa yer veriliyor. Patlama sonrası çekilen videolar, ortalığa saçılmış okul çantaları ve kitapları, kan izlerine bulanmış yolları ve kurbanlara yardım etmeye çalışanları gösteriyor.

Reuters’a konuşan bir Afgan yetkili, ölenlerin çoğunun bombalı saldırıların hedeflerinden biri olan Seyid el Şüheda Lisesi’ndeki kız öğrenciler olduğunu açıkladı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen bir dizi bombalı saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun bir lisede okuyan kız öğrenciler olduğu bildirildi.

Saldırıları üstlenen olmadı. Taleban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de örgütün sorumlu olmadığını bildirdi ve saldırıları kınadı.

Saldırılar ağırlıklı olarak Kabil’in batısındaki Şii Hazara mahallelerinde yoğunlaştı. Hazaralar yıllardır Afganistan’da sıklıkla aşırı dinci yönetim ve terör örgütlerinin hedefi durumunda.

Afganistan Eğitim Bakanlığı’ndan bir yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada lisedeki eğitimin üçlü tedrisat sistemiyle yapıldığını ve ikinci tedrisatta yalnızca kız öğrencilerin okuduğunu belirtti. Necibe Aryan, yaralıların çoğunun da bu kız öğrenciler olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği’nin Afganistan temsilciliği Twitter üzerinden yayınladığı mesajda saldırıları kınadı, “Kız okulunda okuyan öğrencilerin özellikle hedef alınması Afganistan’ın geleceğine bir saldırıdır” denildi.

