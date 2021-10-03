Kabil'de cami yakınında patlama: Taliban, ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu

Afganistan'ın başkenti Kabil'de İdgah Camisi yakınlarında patlama gerçekleştiği bildirildi. Taliban kaynakları, patlamada sivillerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Patlama, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in geçen hafta ölen annesinin cenaze töreninin yakınlarında gerçekleşti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre iki sivilin öldüğünü, üç yaralının olduğunu söyledi.

Bombalı saldırıdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama, 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı'nda 170 kişinin öldüğü saldırıdan sonraki ilk büyük saldırı.

AFP haber ajansına konuşan bir esnaf, "İdgah Camisi yakınlarından bir patlama sesi duydum. Bunu silah sesleri takip etti" dedi.

Bölgedeki görgü tanıklarına göre, patlamadan kısa süre önce Taliban, Mücahid'in annesinin cenaze töreni için yolları kapatmıştı.

AFP muhabirleri de patlama seslerini duyduklarını aktararak, yaralıların acil servislere taşındığını bildirdi.

26 Ağustos'ta Kabil Havalimanı'nda düzenlenen saldırıda, aralarında 13 ABD askerinin de olduğu 170 kişi ölmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, saldırının ardından, Afganistan'da başka saldırılar da beklediklerini söylemişti.

IŞİD'in Horasan grubu, saldırı üstlenmişti.