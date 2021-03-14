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  4. Kabil’de çifte patlama: 3 ölü, 10’dan fazla yaralı

Kabil’de çifte patlama: 3 ölü, 10’dan fazla yaralı

14.03.2021 19:51 | Son Güncelleme:
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Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen iki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 10’dan fazla kişi yaralandı.Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen 2 patlamada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 10’dan fazla kişi yaralandı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen iki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 10’dan fazla kişi yaralandı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen 2 patlamada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 10’dan fazla kişi yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamaların başkentin batısında bulunan Sar-e-Karez ve Pul-e-Sokhta bölgelerinde iki farklı aracı hedef aldığını bildirdi. İlk patlamanın Ahlebait Camii yakınlarında, ikinci patlamanın ise Shahid Mazari Meydanı yakınlarında gerçekleştiği aktarıldı.
Polis, patlamalar ile kimlerin hedef alındığına dair bilgi paylaşmazken, henüz saldırıları üstlenen olmadı.

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