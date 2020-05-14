Kabil'de doğum hastanesine saldırı: İki anne doğum yaparken vuruldu, bir anne bebeğini kuvöze kapanarak kurtardı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Salı günü polis üniformalı üç kişi tarafından bir kadın-doğum hastanesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Saldırı 18 bebeği annesiz bıraktı. Afgan yetkililere göre iki anne ve bebekleri doğum sırasında vurularak hayatlarını kaybetti.

Saldırının ortasında doğum yapan bir anne ve bebeği kurtulurken, yan odada bebeğini kurtarmak için kuvözün üzerine kapanan bir anne yaşamını yitirdi. Bebeğin yara almadığı ve durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

Saldırıdan sonra hastaneye giden Afganistan Sağlık Bakan Yardımcısı Vahid Mecruh, "Hâlâ şok içindeyim. Öldürülmüş insanlar görmeye alıştık ama bir annenin doğum yaparken öldürüldüğünü görmek başka bir şey" dedi.

Çoğu yeni anne 24 kişi öldü

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün doğum kliniği olarak çalıştırdığı Daştibarçi Hastanesi'ndeki saldırıda toplam 24 kişi yaşamını yitirdi. Binaya girdikten sonra doğrudan doğum ünitesine yönelen üç saldırgan olayın ardından güvenlik güçlerince öldürüldü.

Ölenlerin çoğu yeni doğum yapmış anneler. Hayatını kaybedenler arasında hamile kadınlar, iki bebek, hemşireler, ebeler ve bir polis memuru da var.