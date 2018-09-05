Kabil'de intihar saldırıları

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen 2 ayrı intihar saldırısında 20 kişinin öldüğü bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nasrat Rahimi, intihar eylemcisinin Kabil'in Daşti Barçi bölgesinde güreş müsabakalarının yapıldığı bir spor salonuna girerek üstündeki bombayı patlattığını açıkladı.
İkinci saldırının ilk saldırıyı haberleştirmek için olay yerine gelen gazetecilerin arasına karışan bir saldırgan tarafından düzenlendiğini belirten Rahimi, saldırılarda 20 kişinin öldüğünü, 70 kişinin yaralandığını belirtti.
Ölen ve yaralananlar arasında gazetecilerin de bulunduğunu söyleyen Rahimi, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu sözlerine ekledi.
Başkentin batısında, Şii azınlığın yaşadığı bölgede düzenlenen saldırıları henüz üstlenen olmadı.
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