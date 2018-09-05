HABER

Kabil'de intihar saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 19:37 | Son Güncelleme

Peş peşe düzenlenen saldırılarda 20 kişi öldü, 70 kişi yaralandı - Ölen ve yaralananlar arasında gazeteciler de bulunuyor

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen 2 ayrı intihar saldırısında 20 kişinin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nasrat Rahimi, intihar eylemcisinin Kabil'in Daşti Barçi bölgesinde güreş müsabakalarının yapıldığı bir spor salonuna girerek üstündeki bombayı patlattığını açıkladı.

İkinci saldırının ilk saldırıyı haberleştirmek için olay yerine gelen gazetecilerin arasına karışan bir saldırgan tarafından düzenlendiğini belirten Rahimi, saldırılarda 20 kişinin öldüğünü, 70 kişinin yaralandığını belirtti.

Ölen ve yaralananlar arasında gazetecilerin de bulunduğunu söyleyen Rahimi, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu sözlerine ekledi.

Başkentin batısında, Şii azınlığın yaşadığı bölgede düzenlenen saldırıları henüz üstlenen olmadı.

PARTNERAndroid kullananlar dikkat: Telefonlarınız dinleniyor olabilirAndroid kullananlar dikkat: Telefonlarınız dinleniyor olabilir
Mardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındıMardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı
Edremit'te 'Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi'Edremit'te 'Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan intihar saldırısı Kabil

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırmızı Bülten'le aranan terörist Mehmet Y. Bulgaristan'da yakalandı

Kırmızı Bülten'le aranan terörist Mehmet Y. Bulgaristan'da yakalandı

İnterpol tarafından aranıyordu! Bursa'da yakalandı

İnterpol tarafından aranıyordu! Bursa'da yakalandı

Mardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Mardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Brunson davasına bakan savcı değişti

Brunson davasına bakan savcı değişti

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.