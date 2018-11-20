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Kabil’de İntihar Saldırısı

20.11.2018 18:30 | Son Güncelleme

Din adamlarını hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı

Kabil’de İntihar Saldırısı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Müslüman din adamlarının bulunduğu bir mekanda intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetti.

Kamu Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Vahid Majroh, saldırıda 60 kişinin de yaralandığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Necib Daniş, patlamanın, yüzlerce Müslüman din alimi ve din adamının Hz. Muhammed’in doğum gününü kutlamak için toplandığı büyük bir düğün salonunda meydana geldiğini belirtti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Hem Taleban hem de IŞİD geçmişte hükümetle bağlantılı din adamlarını hedef alan saldırılar düzenlemişti.

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