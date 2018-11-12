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Kabil'de intihar saldırısı: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 13:31 | Son Güncelleme

Kabil'de intihar saldırısı: 6 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de protestocuların arasında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, üzerine yerleştirdiği bombayı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında gösteri düzenleyen kalabalığın arasında patlattığını söyledi.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Daniş, 10 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Afganistan Kabil

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