Kabil'de intihar saldırısı: 6 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de protestocuların arasında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, üzerine yerleştirdiği bombayı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında gösteri düzenleyen kalabalığın arasında patlattığını söyledi.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Daniş, 10 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

