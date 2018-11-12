Kabil'de intihar saldırısı: 6 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de protestocuların arasında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, üzerine yerleştirdiği bombayı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında gösteri düzenleyen kalabalığın arasında patlattığını söyledi.
Saldırıda, ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Daniş, 10 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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