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Kabil’de Kickboksu Sevdirmeye Çalışan Kadın

07.09.2019 17:24 | Son Güncelleme

Taleban’ın Afganistan’da iktidardan düşmesinden bu yana sadece 4 Afganlı kadın ülkeleri için Olimpiyatlar’da yarıştı. Bunlardan biri olan 22 yaşındaki kickboksçu bunu değiştirmek istiyor

Kabil’de Kickboksu Sevdirmeye Çalışan Kadın

Taleban’ın Afganistan’da iktidardan düşmesinden bu yana sadece 4 Afganlı kadın ülkeleri için Olimpiyatlar’da yarıştı. Bunlardan biri olan 22 yaşındaki kickboksçu bunu değiştirmek istiyor.

O, erkeklerin hakim olduğu branşta kadınların rolünü arttırmak istiyor. Diğer kızları çalıştırarak onunla birlikte dövüşmelerini sağlıyor. Amerika’nın Sesi Afganistan’da Nefise Muhammedi’nin hikayesini sizler için görüntüledi.

22 yaşındaki Nefise Muhammedi Afganistan’ın başkenti Kabil’de liseden bu yana kickboks eğitmeni ve yeteneklerini diğer kızlarla paylaşıyor.

Muhammedi, “Son iki yıldır antrenör olarak çalışıyorum. İki kulubüm var. Her kulüpte 20-25 kız çalışıyor” diyor.

Ancak Afgan bir kadın için kickboks dünyasında olmak kolay değil.

Muhammedi, “Kızlara yardım etmek istiyorum. Böylece bir spor seçmelerine yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunun Afganistan’daki her kız için bir hak olması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullanıyor.

Nefise kickboks’tan önce Kung Fu ve diğer bazı dövüş sporları öğrendi. 10 madalya kazandı. Şimdi amacı uluslararası ringlerde yarışmak.

Muhammedi, “Müsabaka için yurt dışına gitmeye hak kazandım ama hem param hem de beni destekleyecek biri yoktu, gidemedim. İlerde ülke dışına gitmek istiyorum” diyor.

Nefise erkeklerin egemen olduğu bir toplumda zorluklarla karşılaşmayı olağan karşılıyor ve kızların özellikle Olimpiyatlar’da yarışabilmesi gerektiğini düşünüyor.

Genç sporcu şimdi kadınlar için kickboks eğitim kulüplerini bütün Afganistan’a yaymayı planlıyor.

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