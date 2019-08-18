Kabil'de Onlarca Kişinin Haytını Kaybettiği Saldırıyı IŞİD Üstlendi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir düğün töreni sırasında patlayan bomba 63 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Patlamada 180 kişi de yaralandı.

Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Saldırı kentin batı tarafında Şii nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgede meydana geldi.

Patlama Cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi.

Devlet Başkanı Eşref Gani saldırıdan Taleban’ı sorumlu tuttu ve örgütün teröristlere platform sağladığını kaydetti.

Taleban ise saldırıyı kınadı ve herhangi bir bağlantısının olmadığını belirtti.

Saldırıda ölenler için cenaza törenleri düzenleniyor.

Gelinin babası olayda ailesinden 14 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Amerika ve Taleban’ın barış görüşmelerine rağmen ülkede gerilim son dönemde artmış durumda.

