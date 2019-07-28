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Kabil'de patlama

28.07.2019 17:48 | Son Güncelleme

Afganistan'ın başkenti Kabil'in kent merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Kabil'de patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'in merkezinde Pazar günü şiddetli bir patlama meydana geldi. Afgan yetkililer patlamada en az altı kişinin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nusret Rahimi patlamanın Özel Galip Üniversitesi ile Şahit Meydanı yakınlarındaki yol üzerindeki dört yol ağzında meydana geldiğini belirtti.

Rahimi "Patlama kentin çok işlek bir yerini hedef aldı. Kurtarma birimlerimiz süratle olay mahalline intikal etti" dedi.

Yerel televizyon kanalları olay mahallinden dumanların yükseldiği görülen görüntülere yer verdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Sağlık Bakanı Vahid Mayar patlamada yaralanan altı kişinin hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Kabil geçen hafta artarda üç saldırıyla sarsıldı. 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 40'dan fazla kişinin yaralandığı saldırıları IŞİD ve Taliban üstlendi.

Reuters/BW,MY

©Deutsche Welle Türkçe

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