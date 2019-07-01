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Kabil'de Patlama Ve Silahlı Saldırı

01.07.2019 11:00 | Son Güncelleme

Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen ve en az 65 kişinin yaralanmasına neden olan patlamanın ardından silahlı çatışma çıktı

Kabil'de Patlama Ve Silahlı Saldırı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen ve en az 65 kişinin yaralanmasına neden olan patlamanın ardından silahlı çatışma çıktı. Güvenlik güçlerinin Savunma Bakanlığı binasının yakınlarında yaşanan patlamanın ardından silahlı kişilerle çatışmaya girdiği belirtildi.

Bir hükümet yetkilisi patlamanın ardından en az 3 silahlı saldırganın Savunma Bakanlığı binasına girdiklerini söyledi.

Patlamanın hemen ardından açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi de “Patlamanın ardından silahlı kişiler binaya girdiler ve güvenlik güçleriyle çatışıyorlar” dedi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahidullah Mayar da patlamada 9’u çocuk en az 65 kişinin yaralandığını bu kişilerin çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını duyurdu. Yaralıların sağlık durumları hakkındaysa herhangi bir açıklama yapılmadı.

Patlamanın yaşandığı bölge Savunma Bakanlığı haricinde aralarında Afganistan Futbol Federasyonu’nun da bulunduğu hükümet binalarının bulunduğu bir alan. Yaralananlar arasında futbol federasyonu görevlilerinin de bulunduğu belirtiliyor.

Saldırıyı Taleban üstlendi ve hedefin Savunma Bakanlığı olduğunu açıkladı.

Öte yandan Amerika’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taleban’la ülkede devam eden savaş halinin sona ermesi için Katar’da görüşmeler yürütüyor. Görüşmelerde yabancı askerlerin ülkeden çekilmesi ve Afganistan’ın terör örgütleri için güvenli bölge olmaktan çıkarılması konuları Taleban heyetiyle tartışılıyor.

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