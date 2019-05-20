Kabil'de polis karakoluna saldırı: 3 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'in Dug Abad bölgesindeki polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, silahlı teröristlerin, Dug Abad'daki polis karakoluna saldırması sonucu 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 polisin de yaralandığını söyledi.
Saldırının ardından çıkan çatışmada 2 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Rahimi, 2 saldırganın da yaralandığını belirtti.
Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü ise saldırıda 8 polisin öldüğünü iddia etti.
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