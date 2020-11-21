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Kabil’de Roket Saldırısı: IŞİD Sorumluluğu Üstlendi

21.11.2020 20:53 | Son Güncelleme:
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Kabil’de Roket Saldırısı: IŞİD Sorumluluğu Üstlendi

Afghanistan’ın başkenti Kabil’de yirmiden fazla havan mermisinin atıldığı saldırıda en az 8 kişi yaşamını yitirdi, 30’dan fazla kişi yaralandı. Saldırıyı IŞİD’in üstlendiği belirtiliyor

Afghanistan’ın başkenti Kabil’de yirmiden fazla havan mermisinin atıldığı saldırıda en az 8 kişi yaşamını yitirdi, 30’dan fazla kişi yaralandı. Saldırıyı IŞİD’in üstlendiği belirtiliyor.

Saldırı, Avrupa ve Ortadoğu’da 7 ülkeyi kapsayan diplomasi turuna devam eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Katar’da Taleban temsilcileriyle görüşmesi öncesinde düzenlendi.

Afghanistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryan, roketli saldırının başkentin farklı noktalarındaki iki araçtan atıldığını belirtti.

Taleban sözcüsü saldırıyla bağlantıları olmadıklarını söylerken, terör gruplarıyla ilgili internet üzeri eylemlerin gözlemlendiği SITE İstihbarat Grubu’na göre saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi.

ABD’li bakan Pompeo saldırdan birkaç saat sonra, daha önce planlandığı gibi Katar’ın başkenti Doha’da Afgan yetkililer ve Taleban temsilcileriyle bir araya geldi. Trump yönetiminin bir süredir Taleban ile yürüttüğü müzakereler son dönemlerde tıkanmıştı.

ABD’nin Kabil Büyükelçisi Vekili Ross Wilson saldırıyı kınadı, “Afgan halkı terör içinde yaşamaya mahkum değil” ifadelerini kullandı. Wilson ayrıca mesajında bu tür saldırıların önüne geçebilmek adına Amerika’nın Afganistan’daki müttefikleriyle işbirliğini sürdüreceğine vurgu yaptı.

Afgan güvenlik güçleriyle Taleban’ın silahlı mücadeleyi sürdüren grupları arasında son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarında çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Roketlerden birinin başkentteki İran Büyükelçiliği binasına isabet ettiği ancak burada yaralanan olmadığı da saldırıyla ilgili paylaşılan ayrıntılar arasında.

Kasım ayının başında IŞİD cihatçıları üzerlerinde intihar bombası ve silahlarla Kabil Üniversitesi kampüsünü basmış, saldırıda çoğunluğu öğrenciler olmak üzere 22 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırı sırasında kampüste olan İran Büyükelçisi ise olaydan yaralanmadan kurtulmuştu.

IŞİD, başkent Kabil’de Mart ayında düzenlenen roket saldırısını da üstlenmişti.

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