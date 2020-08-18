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Kabil'de Roket Saldırısı Sonrası Birçok Elçilik Güvenlik Amacıyla Kapandı

18.08.2020 13:17 | Son Güncelleme

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir dizi roketli saldırı düzenlendi. Saldırı neticesinde aralarında çocuklarında bulunduğu en az 10 kişi yaralandı

Kabil'de Roket Saldırısı Sonrası Birçok Elçilik Güvenlik Amacıyla Kapandı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir dizi roketli saldırı düzenlendi. Saldırı neticesinde aralarında çocuklarında bulunduğu en az 10 kişi yaralandı. Saldırıların ardından şehirde bulunan Büyükelçilik ve temsilciliklerden bir kısmı güvenlik nedeniyle kapatıldı.

Roketli saldırıları kimin düzenlediği bilinmiyor ancak İçişleri Bakanlığı olaylarla bağlantılı olduğu düşünülen iki kişinin yakalandığını açıkladı.

Saldırı Taleban’la Afgan hükümetinin arasında da barış sağlanması için ABD yönetiminin aracı olduğu diğer taraftan ABD’nin ülkeden asker çekmeye hazırlandığı bir döneme denk geldi.

Şehirde NATO merkez ofisi ve büyükelçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölge olarak adlandırılan alanda yaşanan roket saldırısında, bölgeye en az 4 roket isabet ettiği belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryan da yaptığı açıklamada iki farklı araçtan 14 adet roket fırlatıldığını tespit ettiklerini söyledi. Şehrin farklı noktalarına isabet eden roketler sonucu yaralananlar olduğu doğrulandı. Yaralanan on kişiden dördünün çocuk olduğu belirtildi.

Yetkililer saldırının ardından büyükelçilikler ve temsilciliklerin bulunduğu alanın güvenlik kordonuna alınarak kapatıldığını belirtiyorlar.

Roketlerden birinin elçiliklerin olduğu alandaki bir camiye isabet ettiği de gelen haberler arasında yer alıyor.

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