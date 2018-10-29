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Kabil'de seçim komisyonu çalışanlarına saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 09:14 | Son Güncelleme

İntihar saldırısında 2'si polis 6 kişi yaralandı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de Bağımsız Seçim Komisyonu çalışanlarını hedef alan intihar saldırısında 6 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı, Kabil'in Hod Khil bölgesinde komisyon çalışanları Bağımsız Seçim Komisyonu Merkez ofisine girdiği sırada patlattığını söyledi.

Daniş, saldırıda ilk belirlemelere göre 4 komisyon çalışanı ile 2 polisin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Taliban örgütü daha önce yaptığı açıklamada, Seçim Komisyonu çalışanlarını hedef alacağını iddia etmişti.

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