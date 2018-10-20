Kabil'de seçim merkezine intihar saldırısı: 15 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'in Hair Hane bölgesindeki bir seçim merkezine düzenlenen intihar saldırısında, 15 kişinin öldüğü bildirildi.
İçişleri Bakanlığı yetkilisi Nasrat Rahimi, intihar eylemcisinin üzerine yerleştirdiği bombayı, Hair Hane'deki seçim merkezi girişinde infilak ettirdiğini söyledi.
Saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Rahimi, 60 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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