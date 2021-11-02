Kabil’deki Askeri Hastanede Patlama

Afganistan’ın en büyük askeri hastanesinin girişinde iki patlama meydana geldi. Reuters haber ajansı en az 15 kişinin öldüğünü, 34 kişinin ise yaralandığını bildirdi. AP haber ajansı ise ölü sayısını 3 olarak verdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Qari Said Khosty, başkent Kabil’in merkezindeki 400 yataklı Serdar Muhammed Davud Han Hastanesi’nde meydana gelen patlamaların ardından bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiğini bildirdi.

Patlamanın olduğu yere 3 kilometre uzaklıkta bir travma hastanesi işleten İtalyan yardım grubu Emergency, şimdiye kadar dokuz yaralının hastanelerine getirildiğini bildirdi.

Assoicated Press haber ajansı patlamanın olduğu hastanenin yakınındaki Vezir Ekber Han Hastanesi Müdürü Seyit Abdullah Ahmedi’nin hastanelerine 3 ölü ve yedi yaralının getirildiğini belirterek ölü sayısının 3 olduğunu kaydetti. AP de dokuz yaralının Emergency hastanesine götürüldüğünü bildirdi.

Kent sakinlerinin paylaştıkları fotoğraflar Vezir Ekber Han mahallesindeki eski diplomatik bölge yakınındaki patlama alanından dumanların yükseldiğini gösteriyor. Reuters haber ajansına konuşan tanıklar en az iki helikopterin patlama alanının üzerinde uçtuğunu bildirdi.

Patlamaların ardından olayı üstlenen olmadı ancak resmi Bakhtar haber ajansı tanıklara dayandırdığı haberinde bir grup IŞİD savaşçısının hastaneye girdiğini ve güvenlik güçleriyle çatıştığını kaydetti.

Patlama, Taleban’ın Ağustos ayında batı destekli Afgan hükümetine karşı zafer elde ederek yönetimi ele geçirmesinin ardından sayıları giderek artan saldırılara bir yenisini eklemiş oldu. Taleban Afganistan’da onlarca yıldır süren savaşın ardından güvenliği sağladığını söylüyordu.

Hastanede çalışan bir sağlık görevlisi büyük bir patlamanın ardından dakikalarca süren silah sesleri duyduğunu bildirdi, bundan yaklaşık 10 dakika sonra da ikinci bir patlamanın olduğunu kaydetti.

Tanık, patlama ve çatışmaların hastane kompleksinin içinde mi yoksa dışında mı meydana geldiğini anlamanın zor olduğunu kaydetti.

IŞİD 2017’de aynı hastaneye saldırmıştı

Taleban’ın Ağustos ayında Kabil’i ele geçirmesinin ardından camilere ve diğer hedeflere bir dizi saldırı düzenleyen IŞİD, 2017 yılında aynı hastaneye saldırmış ve 30’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

IŞİD’in saldırıları Afganistan’ın 2001 yılında El Kaide’nin ABD’ye saldırdığı dönemde olduğu gibi militan gruplar için güvenli liman haline geleceği kaygısını körüklüyor.

Kış ayları yaklaşırken milyonlarca kişiyi yoksulluğa sürükleyen ekonomik kriz de kaygıları arttırıyor.

Taleban’ın zaferinin ardından batılı güçlerin ülkeden ani çekilmesi Afganistan’ın hassas ekonomisini çökmenin eşiğine getirdi. Öte yandan ciddi kuraklık milyonların kıtlıkla karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

