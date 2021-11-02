HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kabil’deki Askeri Hastanede Patlama

Kabil’deki Askeri Hastanede Patlama

02.11.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reuters haber ajansı en az 15 kişinin öldüğünü, 34 kişinin ise yaralandığını bildirdi. AP haber ajansı ise ölü sayısını 3 olarak verdi

Afganistan’ın en büyük askeri hastanesinin girişinde iki patlama meydana geldi. Reuters haber ajansı en az 15 kişinin öldüğünü, 34 kişinin ise yaralandığını bildirdi. AP haber ajansı ise ölü sayısını 3 olarak verdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Qari Said Khosty, başkent Kabil’in merkezindeki 400 yataklı Serdar Muhammed Davud Han Hastanesi’nde meydana gelen patlamaların ardından bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiğini bildirdi.

Patlamanın olduğu yere 3 kilometre uzaklıkta bir travma hastanesi işleten İtalyan yardım grubu Emergency, şimdiye kadar dokuz yaralının hastanelerine getirildiğini bildirdi.

Assoicated Press haber ajansı patlamanın olduğu hastanenin yakınındaki Vezir Ekber Han Hastanesi Müdürü Seyit Abdullah Ahmedi’nin hastanelerine 3 ölü ve yedi yaralının getirildiğini belirterek ölü sayısının 3 olduğunu kaydetti. AP de dokuz yaralının Emergency hastanesine götürüldüğünü bildirdi.

Kent sakinlerinin paylaştıkları fotoğraflar Vezir Ekber Han mahallesindeki eski diplomatik bölge yakınındaki patlama alanından dumanların yükseldiğini gösteriyor. Reuters haber ajansına konuşan tanıklar en az iki helikopterin patlama alanının üzerinde uçtuğunu bildirdi.

Patlamaların ardından olayı üstlenen olmadı ancak resmi Bakhtar haber ajansı tanıklara dayandırdığı haberinde bir grup IŞİD savaşçısının hastaneye girdiğini ve güvenlik güçleriyle çatıştığını kaydetti.

Patlama, Taleban’ın Ağustos ayında batı destekli Afgan hükümetine karşı zafer elde ederek yönetimi ele geçirmesinin ardından sayıları giderek artan saldırılara bir yenisini eklemiş oldu. Taleban Afganistan’da onlarca yıldır süren savaşın ardından güvenliği sağladığını söylüyordu.

Hastanede çalışan bir sağlık görevlisi büyük bir patlamanın ardından dakikalarca süren silah sesleri duyduğunu bildirdi, bundan yaklaşık 10 dakika sonra da ikinci bir patlamanın olduğunu kaydetti.

Tanık, patlama ve çatışmaların hastane kompleksinin içinde mi yoksa dışında mı meydana geldiğini anlamanın zor olduğunu kaydetti.

IŞİD 2017’de aynı hastaneye saldırmıştı

Taleban’ın Ağustos ayında Kabil’i ele geçirmesinin ardından camilere ve diğer hedeflere bir dizi saldırı düzenleyen IŞİD, 2017 yılında aynı hastaneye saldırmış ve 30’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

IŞİD’in saldırıları Afganistan’ın 2001 yılında El Kaide’nin ABD’ye saldırdığı dönemde olduğu gibi militan gruplar için güvenli liman haline geleceği kaygısını körüklüyor.

Kış ayları yaklaşırken milyonlarca kişiyi yoksulluğa sürükleyen ekonomik kriz de kaygıları arttırıyor.

Taleban’ın zaferinin ardından batılı güçlerin ülkeden ani çekilmesi Afganistan’ın hassas ekonomisini çökmenin eşiğine getirdi. Öte yandan ciddi kuraklık milyonların kıtlıkla karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNERÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktıÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktı
2029'da tamamlanıyor! Uzaylıları arayacak2029'da tamamlanıyor! Uzaylıları arayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Türkiye sınırına asker gönderdiler

Türkiye sınırına asker gönderdiler

Sıfır araçlar alev alev yandı, sürücü fenalık geçirdi

Sıfır araçlar alev alev yandı, sürücü fenalık geçirdi

Şirketlerden açıklama! "Üretim durabilir"

Şirketlerden açıklama! "Üretim durabilir"

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Tehlike büyüyor: Aydın Germencik'te derin çatlaklar oluştu

Tehlike büyüyor: Aydın Germencik'te derin çatlaklar oluştu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gelininin banyo yapıp yapmadığını takip etmiş! Yargıtay'dan 'kaynana' kararı

Gelininin banyo yapıp yapmadığını takip etmiş! Yargıtay'dan 'kaynana' kararı

Görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi

Görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi

Tatilciler akın etti! Boş yer kalmadı

Tatilciler akın etti! Boş yer kalmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.