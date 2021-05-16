Kabil'deki Cami Saldırısını IŞİD Üstlendi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de, dün Cuma namazı sırasında bir camide yaşanan bombalı saldırıyı IŞİD terör örgütü üstlendi. Saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Afgan hükümetiyle Ramazan bayramı nedeniyle üç günlük ateşkes ilan eden Taliban da yaptığı bir açıklamalayla saldırıyı kınadı. Taliban ve Afgan hükümetinin ateşkese şu ana kadar uydukları belirtiliyor.

IŞİD, Telegram sosyal medya uygulaması üzerinden Neshir haber ajansına yolladığı bir açıklamayla saldırıyı üstlendi.

Kabil polis şefi Ferdous Faramarz yaptığı açıklamada, saldırıda aralarında cami imanının da bulunduğu en az 12 kişi öldü 15 kişi de yaralandığını söyledi.

Bu saldırıdan bir hafta önce de biro kula düzenlenen bombalı saldırıda çoğu kız öğrencilerden oluşan 80 kişi hayatını kaybetmişti. Taliban bu saldırıyı da kınamıştı ve saldırıyı üstlenen olmamıştı.

Amerikalı yetkililer okul saldırısının da IŞİD’in bir eylemi olduğuna inanıyorlar.

