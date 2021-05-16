HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kabil'deki Cami Saldırısını IŞİD Üstlendi

Kabil'deki Cami Saldırısını IŞİD Üstlendi

16.05.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’ın başkenti Kabil’de, dün Cuma namazı sırasında bir camide yaşanan bombalı saldırıyı IŞİD terör örgütü üstlendi

Kabil'deki Cami Saldırısını IŞİD Üstlendi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de, dün Cuma namazı sırasında bir camide yaşanan bombalı saldırıyı IŞİD terör örgütü üstlendi. Saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Afgan hükümetiyle Ramazan bayramı nedeniyle üç günlük ateşkes ilan eden Taliban da yaptığı bir açıklamalayla saldırıyı kınadı. Taliban ve Afgan hükümetinin ateşkese şu ana kadar uydukları belirtiliyor.

IŞİD, Telegram sosyal medya uygulaması üzerinden Neshir haber ajansına yolladığı bir açıklamayla saldırıyı üstlendi.

Kabil polis şefi Ferdous Faramarz yaptığı açıklamada, saldırıda aralarında cami imanının da bulunduğu en az 12 kişi öldü 15 kişi de yaralandığını söyledi.

Bu saldırıdan bir hafta önce de biro kula düzenlenen bombalı saldırıda çoğu kız öğrencilerden oluşan 80 kişi hayatını kaybetmişti. Taliban bu saldırıyı da kınamıştı ve saldırıyı üstlenen olmamıştı.

Amerikalı yetkililer okul saldırısının da IŞİD’in bir eylemi olduğuna inanıyorlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İsyan etti: 100 bin TL istiyorlar İsyan etti: 100 bin TL istiyorlar
İsrail vahşetine tepkiler çığ gibi büyüyor! Açıklamalar peş peşe geldiİsrail vahşetine tepkiler çığ gibi büyüyor! Açıklamalar peş peşe geldi
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Tam kapanma sona eriyor! Normalleşme nasıl olacak? İşte ayrıntılar

Tam kapanma sona eriyor! Normalleşme nasıl olacak? İşte ayrıntılar

Fatih Terim'den şampiyonluk ve ayrılık açıklaması

Fatih Terim'den şampiyonluk ve ayrılık açıklaması

Acı haber! Şampiyonluk maçının stresine dayanamadı

Acı haber! Şampiyonluk maçının stresine dayanamadı

Geri dönmeyince acı gerçeği öğrendiler!

Geri dönmeyince acı gerçeği öğrendiler!

Çocuk parkında korkunç cinayet

Çocuk parkında korkunç cinayet

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.