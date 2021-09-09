"Kabil'deki Havaalanı Yüzde 90 Kullanıma Hazır"

Katarlı bir yetkili, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havaalanının yeniden faaliyete geçmek için yüzde 90 oranında hazır olduğunu, ancak havaalanının yeniden açılması için aşamalı bir plan yapıldığını söyledi. Yetkili, bu açıklamayı, havaalanının pistinde yaptı.

Afganistan'ın hem dış dünyayla hem de ülkedeki dağlık bölgelerle bağlantısı açısından hayati öneme sahip olan havaalanının faaliyetlerine yeniden başlaması, 15 Ağustos'ta başkenti ele geçiren ve ülkede yeni bir düzen kurmaya çalışan Taleban'ın en büyük önceliklerinden biri.

Havaalanı, ABD liderliğinde Amerikan vatandaşlarının, diğer Batılılar'ın ve Batılı ülkelere yardım eden Afganlar'ın ülkeden çıkarılması için yürütülen hava tahliye operasyonlarının sona ermesinden bu yana kapalı.

Kabil istikametine giden uçaklar şimdilik Pakistan hava sahasını kullanacak. Kabil'de havalimanı pistinde konuşan Katarlı yetkiliye göre bunun nedeni, Afganistan semalarının büyük kısmının henüz uçuş radarıyla takip edilmiyor olması.

Türkiye ve Katar, Kabil’deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı’nın yeniden işlerlik kazanması için ortak çalıştıklarını açıklamıştı. Türkiye havaalanının güvenliğini de sağlamayı öneriyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu konudaki son açıklamasında havaalanının güvenliğinin özel bir Türk güvenlik firması tarafından sağlanabileceğini söylemişti. Ancak Taleban havaalanının güvenliğini başka bir ülkeye vermek istemiyor, sadece işletme konusunda destek bekliyor.

Katar ve Türkiye, havaalanının operasyonel hale gelebilmesi için Kabil’e iki ayrı teknik ekip göndermiş durumda.

