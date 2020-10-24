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Kabil’deki intihar saldırısında ölü sayısı 13’e, yaralı sayısı 30’a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 17:26 | Son Güncelleme

Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e, yaralı sayısı 30’a yükseldi.Afganistan’ın başkenti Kabil’in 13.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e, yaralı sayısı 30’a yükseldi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’in 13. bölgesinde yer alan bir üniversiteye hazırlık kursu olan Kawsar-e Danimarka Eğitim Merkezi binasına intihar saldırısı düzenlenmişti. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü 20 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Arian yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 13’e, yaralıların sayısının ise 30’a yükseldiğini aktardı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Saeed Jami ise yaptığı açıklamada, yaralıların ambulansla hastanelere nakledildiğini ve ölü ve yaralı sayısının artabileceğini ifade etti.
Taliban ise saldırının sorumluluğunu reddetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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