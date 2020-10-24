Kabil’deki intihar saldırısında ölü sayısı 18’e yükseldi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e, yaralı sayısı 57’ye yükseldi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’in 13. bölgesinde yer alan bir üniversiteye hazırlık kursu olan Kawsar-e Danimarka Eğitim Merkezi binasına intihar saldırısı düzenlenmişti. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 18’e, yaralıların sayısının ise 57’ye yükseldiği aktarıldı. Arian ise yaptığı açıklamada, güvenlik görevlilerinin bombayı patlatan kişiyi teşhis ettiklerini duyurdu.

DEAŞ üstlendi

DEAŞ terör örgütü yaptığı açıklama ile saldırıyı üstlendi.

Öte yandan 2018’de Kabil’in aynı bölgesinde başka bir eğitim merkezine düzenlenen saldırıda düzinelerce öğrenci hayatını kaybetmiş, geçtiğimiz Mayıs ayında ise silahlı kişiler bir doğum servisine saldırarak, anneler ve bebekler de dahil olmak üzere 24 kişiyi öldürmüştü.

