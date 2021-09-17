“Kabil’deki Operasyon Hataydı”

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan’ın başkenti Kabil’de geçen ay insansız hava aracıyla düzenledikleri saldırıda sadece sivil kayıpların olduğunu, ilk açıkladıkları şekilde bir IŞİD üyesinin öldürülmediğini kabul etti.

Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Frank McKenzie gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda 7’si çocuk 10 kadar sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, “Bu bir hataydı ve içten özürlerimi sunuyorum” dedi.

McKenzie, saldırıda vurulan aracın ya da ölenlerin IŞİD militanları olduğu veya Kabil havaalanındaki ABD güçlerine doğrudan tehdit oluşturdukları inancında artık olmadıklarını ekledi.

29 Ağustos’ta aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği haberlerine rağmen Pentagon yetkilileri, İHA operasyonunun doğru şekilde düzenlendiğini savunuyordu. Ancak basında sonrasında yer alan haberlerde, Pentagon’un operasyonla ilgili aktardığı bilgiler hakkında şüpheler dile getirilerek, vurulan aracın sürücüsünün bir Amerikalı insani yardım şirketinde uzun süredir çalışmış bir kişi olduğu bildirilmişti. Haberlerde, Pentagon’un aracın patlayıcı yüklü olduğu yönündeki iddiasını destekleyen kanıtın bulunmadığına dikkat çekilmişti.

Pentagon bugünkü açıklamasındaysa operasyonu savunan duruşundan geri adım attı ve yapılan bir iç soruşturma sonucunda, olayın ilk düşünüldüğü şekliyle IŞİD mensubu bir aşırılık yanlısı değil sadece sivillerin ölümüne yol açtığını kabul etmiş oldu.

Aracın, yakın bir tehdit oluşturduğu yönündeki “samimi inançla” vurulduğunu ifade eden McKenzie, “Şu an bu saldırıda 7’si çocuk 10’a kadar sivilin trajik biçimde hayatını kaybettiğine ikna olmuş durumdayım. Bunun da ötesinde, aracın ve ölenlerin IŞİD-K ile bağlantılı olduğu ya da ABD güçlerine doğrudan tehdit oluşturduğunun muhtemel olmadığı değerlendirmesindeyiz” diye konuştu.

Hatadan dolayı özür dileyen McKenzie, ABD’nin kurbanların ailelerine tazminat ödemeyi planladığını kaydetti.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley saldırıdan iki gün sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonu “haklı” olarak nitelendirmiş ve öldürülenlerin en az birinin, 26 Ağustos’ta Kabil havalanında intihar saldırı düzenleyerek 169 sivilin ve 13 Amerikan askerinin ölümüne neden olan IŞİD’in Afganistan kolu için çalıştığını söylemişti.

McKenzie’nin açıklamalarının ardından Milley de üzüntüsünü ifade etti. Milley kendisiyle birlikte Avrupa’ya seyahat eden gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu korkunç bir savaş trajedisi ve yürek burkucu bir gelişme. Bu olayla ilgili tamamıyla şeffaf olmaya bağlıyız. Değişken bir ciddi tehdit atmosferinde sahadaki komutanlar uygun yetkilere sahipti ve hedefin doğru olduğu yönünde makul bir kesinlik içindeydiler. Ancak operasyon sonrası daha derin analizler neticesinde masum sivillerin öldürüldüğü anlaşıldı” dedi.

Savunma Bakanı'ndan taziye mesajı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de yazılı bir açıklama yaparak, tüm bakanlık personeli adına, saldırıda ölenlerin ailelerine en derin başsağlığı dileklerini iletti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden Uluslararası Gıda ve Eğitim örgütünün çalışanı Zemeri Ahmadi ile IŞİD’in Horasan kolu arasında hiçbir bağlantı olmadığını, Ahmadi’nin o günkü hareketlerinin tamamen zararsız ve karşı karşıya olduklarını düşündükleri tehditlerle hiçbir bağlantısı olmadığını artık bildiklerini kaydetti.

Austin, “Özür diliyoruz ve bu korkunç hatadan ders çıkaracağız” ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı, olayın tüm boyutlarıyla daha kapsamlı olarak soruşturulacağının sözünü verdi.

