HABER

Kabil’deki patlamada 10 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 11:07 | Son Güncelleme

Afganistan’ın başkenti Kabil’de istihbarat biriminin girişinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı belirtildi.Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, başkent Kabil’in Şaş Darak bölgesinde istihbarat biriminin girişindeki kontrol noktasında bomba yüklü minibüsle saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de istihbarat biriminin girişinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı belirtildi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, başkent Kabil’in Şaş Darak bölgesinde istihbarat biriminin girişindeki kontrol noktasında bomba yüklü minibüsle saldırı düzenlendiğini açıkladı. Rahimi, saldırıda 10 kişinin hayatın kaybettiğini, 42 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Yabancı uyrukluların bulunduğu konvoyun hedef alındığı saldırıyı Taliban üstlendi.

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı
Esenyurt TEM Otoyolunda kamyonet yan yattıEsenyurt TEM Otoyolunda kamyonet yan yattı
TIR sürüye çarptı; 20 koyun telef olduTIR sürüye çarptı; 20 koyun telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Cumhurbaşkanı onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin kişiye istihdam

Cumhurbaşkanı onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin kişiye istihdam

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li vekilin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li vekilin iddiasını, İBB yalanladı

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.