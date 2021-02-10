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  4. Kabil'deki Saldırılarda Emniyet Müdürü ve Koruması Yaşamını Yitirdi

Kabil'deki Saldırılarda Emniyet Müdürü ve Koruması Yaşamını Yitirdi

10.02.2021 20:25 | Son Güncelleme:
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Kabil'deki Saldırılarda Emniyet Müdürü ve Koruması Yaşamını Yitirdi

Afghanistan’ın başkenti Kabil’de dört ayrı patlama yaşandı. Yaşamını yitiren iki kişiden birinin bölgedeki emniyet biriminin amiri olduğu belirtiliyor

Afghanistan’ın başkenti Kabil’de dört ayrı patlama yaşandı. Yaşamını yitiren iki kişiden birinin bölgedeki emniyet biriminin amiri olduğu belirtiliyor.

Afghanistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryan, “Kabil’de bu sabah üç terör saldırısı sonucu Kabil beşinci bölge emniyet müdürü Mohammadzai Kochai ve koruması şehit düştü” ifadelerini kullandı.

Aryan’ın açıklamalarına göre, olay yerinde bir kişi de yaralandı.

Bölgedeki Serena Otel yakınlarında da bomba yüklü bir araç patladı. Emniyet birimleri otelin olduğu bölgedeki saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Kochai ve korumasının yaşamını yitirdiği saldırının düzenlendiği ‘Beşinci Bölge’ olarak adlandırılan bölge başkent Kabil ile ülkenin güney kentleri arasındaki ulaşım vasıtalarının durak noktası. Bölgede Taleban’ın etkisi devam ediyor.

Taleban yetkilileri saldırılarla ilgili sorulara henüz yanıt vermedi. Son dönemlerde hükümet yetkililerine yönelik suikastlerden sorumlu tutulan grup bu iddiaları da reddediyor.

Afgan yetkililer, aktivistler ve gazetecilerin hedef alındığı küçük ve büyük çaplı bombalı saldırılar oldukça artmış durumda.

Saldırıların, Taleban milisleriyle Afgan hükümeti arasında Doha’da yürütülen barış müzakerelerini yeniden devreye sokma çabalarının devam ettiği bir dönemde artması dikkat çekiyor.

Yetkililer, yeni ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin barış müzakereleriyle ilgili planları gözden geçirme süreci nedeniyle görüşmelerin askıya alındığını söylüyor.

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