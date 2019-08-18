Kabil'deki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

DEAŞ, Afganistan'da faaliyet göstermeye başladığı 2014'ten bu yana ülkedeki Şii Hazara topluluğunu hedef alan çok sayıda terör saldırısı gerçekleştirmişti.

Açıklamada, terör eyleminde intihar saldırısının yanı sıra bomba yüklü bir aracın da patlatıldığı iddia edildi.

Terör örgütüyle bağlantılı internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Kabil'deki intihar saldırısını örgüt adına hareket eden Pakistan vatandaşı bir militanın yaptığı ileri sürüldü.

Düğün salonunun olduğu caddede 7 Ağustos'ta başka bir terör saldırısı düzenlenmişti. Meydanda bulunan güvenlik güçlerini hedef alan bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 14 kişi ölmüş, çoğu sivil 145 kişi yaralanmıştı.

Terör saldırılarının Afganistan'da son dönemde ABD ile Taliban arasında, ülkede kalıcı bir barışa ulaşmak üzere görüşmelerin yürütüldüğü bir dönemde yapılması dikkati çekiyor.

Amerikalı yetkililer ile Taliban temsilcileri arasında sürdürülen görüşmelerde tarafların Afganistan'da 18 yıldır süren çatışmaları durdurmak üzere anlaşmaya yakın olduğu, hatta bu ay başında sonuçlanması beklenen anlaşmanın yalnızca teknik detaylarının şekillendirilmeye çalışıldığı ifade edilmişti.

