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Kabil'deki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 14:45 | Son Güncelleme

Kabil'deki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün gece bir düğünde düzenlenen, 63 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin yaralandığı intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütüyle bağlantılı internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Kabil'deki intihar saldırısını örgüt adına hareket eden Pakistan vatandaşı bir militanın yaptığı ileri sürüldü.

Açıklamada, terör eyleminde intihar saldırısının yanı sıra bomba yüklü bir aracın da patlatıldığı iddia edildi.

Kabil'in batısında, Şii Hazara topluluğunun yoğun yaşadığı bölgede, Kasri Dubai adlı düğün salonunda düzenlenen saldırıda, intihar bombacısının üzerindeki düzeneği kalabalığın içinde patlatması sonucu aralarında kadınların ve çocukların bulunduğu 63 kişi yaşamını yitirmiş, 182 kişi yaralanmıştı.

Görgü tanıkları intihar bombacısının, müzisyenlerin bulunduğu, çocukların ve düğüne katılanların eğlendiği sahneye yakın bölümde patlattığını aktarmıştı.

DEAŞ, Afganistan'da faaliyet göstermeye başladığı 2014'ten bu yana ülkedeki Şii Hazara topluluğunu hedef alan çok sayıda terör saldırısı gerçekleştirmişti.

Düğün salonunun olduğu caddede 7 Ağustos'ta başka bir terör saldırısı düzenlenmişti. Meydanda bulunan güvenlik güçlerini hedef alan bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 14 kişi ölmüş, çoğu sivil 145 kişi yaralanmıştı.

Terör saldırılarının Afganistan'da son dönemde ABD ile Taliban arasında, ülkede kalıcı bir barışa ulaşmak üzere görüşmelerin yürütüldüğü bir dönemde yapılması dikkati çekiyor.

Amerikalı yetkililer ile Taliban temsilcileri arasında sürdürülen görüşmelerde tarafların Afganistan'da 18 yıldır süren çatışmaları durdurmak üzere anlaşmaya yakın olduğu, hatta bu ay başında sonuçlanması beklenen anlaşmanın yalnızca teknik detaylarının şekillendirilmeye çalışıldığı ifade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan DEAŞ düğün salonundaki patlama

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