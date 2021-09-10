Kabil’den Doha’ya İkinci Ticari Uçuş

Afganistan’ın başkenti Kabil’de aralarında yabancı ülke vatandaşlarının olduğu yolcuları taşıyan Katar Havayolları’na ait ikinci uçak da Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndan havalandı ve Katar’ın başkenti Doha’ya vardı. Merkezi Katar’da bulunan El Cezire televizyonu, uçakta 156 yolcunun olduğunu bildirdi.

9 Eylül’de de aralarında Amerikalılar’ın olduğu 200 civarında yabancı, Kabil’deki havaalanından düzenlenen ‘’charter sefer’’le Afganistan’dan ayrılmıştı. ABD ve yabancı güçlerin geçen ay sonunda ülkeden ayrılmasından bu yana ilk kez bu kadar büyük çapta bir tahliye seferi yapılmıştı. Amerikalı bir yetkili, uçakta Amerikalılar, Yeşil Kart sahipleri ve aralarında Almanlar, Macarlar ve Kanadalılar’ın olduğu diğer ülke vatandaşlarının bulunduğu bilgisini vermişti.

CNN televizyonunun Katarlı bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, bugünkü kalkan uçakta da ABD, Almanya, Kanada, Fransa, Hollanda, İngiltere, Belçika ve Moritanya’dan 158 yolcu vardı.

Beyaz Saray’dan bir süre sonra yapılan açıklamada, hem ikinci uçakta bulunan hem de karayoluyla Afganistan’dan ayrılan ABD vatandaşları ve Yeşil Kart sahipleriyle ilgili ayrıntılar paylaşıldı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Kabil’den kalkan Katar Havayolları uçağında 19 ABD vatandaşının bulunduğunu, ayrıca iki ABD vatandaşı ve 11 Yeşil Kart sahibinin de karayoluyla Afganistan’ı terkettiğini belirtti.

Horne, ABD hükümeti olarak bu kişiler ve diğer ABD vatandaşları, Yeşil Kart sahipleri ve geçmişte ABD için çalışıp Afganistan’dan ayrılmak isteyen Afganlar’ın güvenli bir şekilde ülkeyi terketmesini sağlamak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Katar’a bu süreçte göstermeye devam ettiği çabalardan dolayı teşekkür eden Horne, “Bugünkü tahliyeler Amerikalılar’a farklı noktalardan Afganistan’ı terketmeleri için açık ve güvenli seçenekler sunduğumuzun göstergesi. Bazı Amerikalılar bu seçenekleri değerlendiriyor; bazılarıysa çeşitli nedenlerden ötürü bunu yapmama kararı aldı. Bu onların hakkı. Bunların zor kararlar olduğunu anlıyoruz. Ülkeden ayrılmak için etkinliği kanıtlanmış seçenekler sunmaya devam edeceğiz. Bunları değerlendirip-değerlendirmemek Amerikalılar’a kalmış bir karar” ifadelerini kullandı.

