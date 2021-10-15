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Kabil'den Tahliyeler Sırasında Uçak Kaçırma Girişimi

15.10.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ordusu tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, Ağustos ayındaki tahliye operasyonları sırasında Afganistan’ın başkenti Kabil havalimanında bir uçak kaçırma girişimi de yaşandı

ABD ordusu tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, Ağustos ayındaki tahliye operasyonları sırasında Afganistan’ın başkenti Kabil havalimanında bir uçak kaçırma girişimi de yaşandı.

Ağustos ayında Kabil’de yönetimin beklenenden hızlı şekilde Taleban’ın eline geçmesinin ardından şehirde tahliyeler konusunda kaos yaşanmıştı. Bu süreçte onbinlerce kişi Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na akın etti.

Aynı dönemde havalimanında güvenliği arttırmak için Kabil Havalimanı’na gönderilen ABD Hava Kuvvetleri 23. Filo Halkla İlişkiler Görevlisi Yarbay Kristen Duncan, kaleme aldığı raporda limanda bir ticari uçağın kaçırılması girişiminde bulunulduğunu belirtti.

Rapora göre tahliye operasyonları sırasında ticari bir uçağa binen 5 kişi uçağı kaçırma girişiminde bulundu. Girişime ilişkin raporda detay paylaşılmadı. Hangi uçağın ve hangi tarihte kaçırılmaya çalışıldığına dair bilgiler gizli kaldı.

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