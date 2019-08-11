DARÜSSELAM (AA) - RECEP BİLEK - Diyanet İşleri Başkanlığının Tanzanya'nın Darüsselam kentinde bulunan Din Hizmetleri binasında bekçi olarak çalışan Masai kabilesinden iki genç, Diyanetin hizmetlerinden etkilenerek Müslüman oldu.

Afrika'nın en büyük kabilelerinden, yarı göçebe yaşayan Masai kabilesi üyesi Juma Yasaıle ve Musa Kımamıle, geleneksel kıyafetleri, kama ve sopalarıyla kurumun kapasında bekçilik yapıyor.

Hristiyan Juma ve Musa, bir süre sonra Diyanet'in yaptığı hizmetlere şahit olup yetkililerin davranışlarından etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

Kurumun eski koordinatörü Muhammet Çiçek'e giderek durumu anlatan gençler, kelimeitevhit ve kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Kur'an-ı Kerim ve sureleri öğrenmeye çalışan gençler, kurum çalışanlarıyla birlikte namaz kılıyor.

Evli ve 3'er çocuk sahibi Juma ve Musa, bekçilik görevini yaklaşık 3 yıldır sürdürüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Tanzanya Koordinatörü İskender Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Masai kabilesine mensup iki genci, önceki koordinatör Muhammet Çiçek'in işe aldığını söyledi.