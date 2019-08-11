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Kabileden iki genç "Diyanet" sayesinde İslam'la tanıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 12:16 | Son Güncelleme

Tanzanya'da Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri binasında bekçi olarak çalışan, Masai kabilesinden iki genç, Diyanet'in hizmetlerinden etkilenerek Müslüman oldu

DARÜSSELAM (AA) - RECEP BİLEK - Diyanet İşleri Başkanlığının Tanzanya'nın Darüsselam kentinde bulunan Din Hizmetleri binasında bekçi olarak çalışan Masai kabilesinden iki genç, Diyanetin hizmetlerinden etkilenerek Müslüman oldu.

Afrika'nın en büyük kabilelerinden, yarı göçebe yaşayan Masai kabilesi üyesi Juma Yasaıle ve Musa Kımamıle, geleneksel kıyafetleri, kama ve sopalarıyla kurumun kapasında bekçilik yapıyor.

Hristiyan Juma ve Musa, bir süre sonra Diyanet'in yaptığı hizmetlere şahit olup yetkililerin davranışlarından etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

Kurumun eski koordinatörü Muhammet Çiçek'e giderek durumu anlatan gençler, kelimeitevhit ve kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Kur'an-ı Kerim ve sureleri öğrenmeye çalışan gençler, kurum çalışanlarıyla birlikte namaz kılıyor.

Evli ve 3'er çocuk sahibi Juma ve Musa, bekçilik görevini yaklaşık 3 yıldır sürdürüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Tanzanya Koordinatörü İskender Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Masai kabilesine mensup iki genci, önceki koordinatör Muhammet Çiçek'in işe aldığını söyledi.

-"Gençlere telkin veya zorlama yapılmadı"

Gençlere Müslüman olmaları konusunda herhangi telkin veya zorlama yapılmadığını vurgulayan Demir, Juma ve Musa'nın, Diyanetin yaptığı çalışmalardan, verdiği hizmetlerden ve çalışanların davranışlarından etkilenip Müslüman olmaya karar verdiklerini anlattı.

Eski koordinatör Muhammet Çiçek'e giderek bu isteklerini dile getiren gençlere, Çiçek tarafından kelimeitevhit okutulup kelimeişehadet getirtildiğini anlatan Demir, gençlerin Müslüman olduktan sonra kendileriyle namaz kıldığını söyledi.

Juma Yasaıle ve Musa Kımamıle de Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine teşekkür etti, Müslüman olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Darusselam diyanet işleri başkanlığı Kabile masai Müslüman Tanzanya

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