Kabin ekibi yerde uyudu

İrlandalı havayolu şirketi Ryanair, sosyal medyada yayılan bir fotoğraf karesiyle tartışma oklarını üzerine çekti.

Fotoğrafta Ryanair 737 uçuşunun kabin ekibi yerde uyurken görülüyor.

Portekiz- Malaga uçuşunu yapan kabin ekibi şirket tarafından bir otel ayarlanmadığı için tüm geceyi havalimanında yerde uyuyarak geçirdiklerini iddia etti.

Fotoğraf çok kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve tepkiler art arda geldi.

Şirket konu ile ilgili olarak ekibin çok kısa bir süre orada kaldığını ardından hemen VIP bölümüne taşındığını belirtti.

Ancak 8 pilot ve 16 kabin görevlisinden oluşan ekip, sadece 8 koltuğun olduğu oldukça küçük bir odada içecek ve yemek olmadan geceyi geçirdiklerini belirtti.

Havayolu şirketinin operasyon müdürü olayla ilgili ekipten özür dilendiğini açıkladı.

