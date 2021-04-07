HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kabin ekibinin sırları: Asla uçak camına yaslanmayın hatta orada oturmayın!

Kabin ekibinin sırları: Asla uçak camına yaslanmayın hatta orada oturmayın!

07.04.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uçağın en popüler yeri olan pencere kenarı sizin için de önemliyse dikkat! 24 yıldır hava hostesliği yapan Linda Ferguson, oldukça iğrenç bir nedenden ötürü ''Burayı tercih etmeyin, eğer oturmak istiyorsanız da cama yaslanmayın'' dedi.

Kabin ekibinin sırları: Asla uçak camına yaslanmayın hatta orada oturmayın!

24 yıl kabin ekibi olarak çalışan Linda Ferguson, yolculara uçağın camlarında yaslanmamaları gerektiğini ve uçakta her zaman antibakteriyel mendil bulundurmalarını tavsiye etti.

''KEŞKE TÜM MİKROPLARI GÖSTEREBİLSEYDİM''

Reader's Digest adındaki bir dergiye konuşan Linda, elbette en iyi çekimi yapmak ya da en iyi manzaraları kuş bakışı izlemek harika bir deneyim ancak bu gerçeklerden de bahsetmek durumundayım diyor ve ekliyor: ''Birçok yolcu, çoğu zaman uyumak için pencereyi veya duvarı yaslanmak için kullanıyor. Yüzeye karşı kaç kişinin öksürdüğünü, nefes aldığını, hapşırdığını anlatmam mümkün değil. Bir ışık olsaydı ve tüm mikropları gösterebilseydim. Bundan korkacağınıza eminim. Uçakta uyumak istiyorsanız pencere dahil dokunacağınız kısımlara antibakteriyel sprey veya mendil kullanın ve ellerinizi yıkayın.''

SADECE CAM KENARI DEĞİL

Linda’nın söylediğine göre uçakta en pis yerler sadece cam kenarı değil. Tepsi masaları nadiren temizlendikleri için en kirli yerlerden. Linda ''burada sadece yemek yemiyor, bebeklerinin altlarını bile değiştiriyorlar hatta ayaklarını uzatıp yolculuk eden bile var'' diyor.

Screenshot_47

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz' Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz'
Yürek burkan anlar! Ailesi gönderdi, bir başına çölde kaldıYürek burkan anlar! Ailesi gönderdi, bir başına çölde kaldı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.