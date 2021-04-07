Kabin ekibinin sırları: Asla uçak camına yaslanmayın hatta orada oturmayın!

24 yıl kabin ekibi olarak çalışan Linda Ferguson, yolculara uçağın camlarında yaslanmamaları gerektiğini ve uçakta her zaman antibakteriyel mendil bulundurmalarını tavsiye etti.

''KEŞKE TÜM MİKROPLARI GÖSTEREBİLSEYDİM''

Reader's Digest adındaki bir dergiye konuşan Linda, elbette en iyi çekimi yapmak ya da en iyi manzaraları kuş bakışı izlemek harika bir deneyim ancak bu gerçeklerden de bahsetmek durumundayım diyor ve ekliyor: ''Birçok yolcu, çoğu zaman uyumak için pencereyi veya duvarı yaslanmak için kullanıyor. Yüzeye karşı kaç kişinin öksürdüğünü, nefes aldığını, hapşırdığını anlatmam mümkün değil. Bir ışık olsaydı ve tüm mikropları gösterebilseydim. Bundan korkacağınıza eminim. Uçakta uyumak istiyorsanız pencere dahil dokunacağınız kısımlara antibakteriyel sprey veya mendil kullanın ve ellerinizi yıkayın.''

SADECE CAM KENARI DEĞİL

Linda’nın söylediğine göre uçakta en pis yerler sadece cam kenarı değil. Tepsi masaları nadiren temizlendikleri için en kirli yerlerden. Linda ''burada sadece yemek yemiyor, bebeklerinin altlarını bile değiştiriyorlar hatta ayaklarını uzatıp yolculuk eden bile var'' diyor.





