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Kabin görevlisinin bu hareketi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü

DÜNYA HABERLERİ  | 22.11.2019 12:04 | Son Güncelleme

Endonezya’da Lion Air Havayolları’na ait yolcu uçağının kabin görevlisi, yaşlı bir kadını eliyle besledi.

Endonezya’da Lion Air Havayolları’na ait yolcu uçağının kabin görevlisi, yaşlı bir kadını eliyle besledi. O görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Endonezya’nın Surabaya kentinden Palangkaraya kentine sefer yapmak üzere havalanan ve Lion Air Havayolları’na ait olan yolcu uçağının kabin görevlisi, yaşlı bir kadına yemeğini elleriyle yedirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kabin görevlisinin sıcak kanlı bir şekilde gülümseyerek kadınla konuştuğu ve ona yemeğini yedirdiği görüldü. Görüntüler, 1 milyondan fazla kez izlenirken, çok sayıda yorum aldı.

Sosyal medya kullanıcılarından biri, kabin görevlisinin bu özverili hareketine ilişkin, “Sevgi dolu bir şekilde, uçuş görevlisi ona bir içecek verdi, kendi annesiymiş gibi onu besledi. Sonunda da emniyet kemeri takmasına yardımcı oldu” yorumunu yazdı.

KAYNAK: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya LİON AİR HAVAYOLLARI Yolcu Uçağı

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