Kabin Memurları günü, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün Kabin memurlarının sorunlarına dikkat çekmek ve onları kutlamak isteyen kişiler sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunuyor. Peki Kabin Memurları günü nedir? 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları günü anlam ve önemi nedir? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

KABİN MEMURLARI GÜNÜ NEDİR?

Dünya Kabin Memurları Günü, her sene 31 Mayıs'ta kutlanmaktadır. Bu meslek, 31 Mayıs 1980 yılında profesyonel meslek olarak kabul edildi.

Tarihteki ilk kabin memuru ise Heinrich Kubis isimli bir Alman vatandaşıdır. Kubis ilk uçuş görevini 1912 yılında gerçekleştirdi.

31 MAYIS DÜNYA KABİN MEMURLARI GÜNÜ NEDİR?

Riskli iş grubuna giren çok sayıda meslek grubunun iş kanunu varken havacılık çalışanlarının bir iş kanunu bulunmuyor. Öte yandan Borçlar Kanununa tabii olarak hiç bir iş güvencesi olmadan çalışıyorlar.

31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü ile Kabin memurlarının sorunlarına çözüm üretilmesi amaçlanmaktadır.

