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  4. Kabin memuru adayları uçağı aratmayan ortamda eğitim görüyor

Kabin memuru adayları uçağı aratmayan ortamda eğitim görüyor

28.10.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş Alparslan Üniversitesinde Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü öğrencileri, uçuş emniyeti, emniyet kuralları, yolcu hizmetleri ve iletişim derslerini, gerçek uçak parçalarından oluşturulan "uçak kabin simülasyon" sınıfında işliyor.

İBRAHİM YALDIZ - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda gerçek uçak parçalarının kullandığı ve uçakların orijinal ölçülerine uygun yapılan kabin simülasyonunda, öğrenciler derslerini uygulamalı görüyor.

Akademisyenler tarafından derslerin verildiği, uçak kabinlerindeki tüm bölümlerin yer aldığı simülasyonda, öğrencilere ikram servisi, ilk yardım, emniyet kemeri, yolcu ağırlama ve acil durumda yapılması gerekenler öğretiliyor.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AA muhabirine, iki yıl önce açtıkları bölümün kontenjanının dolduğunu söyledi.

Üniversite için önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Polat, "Kabin simülasyonu için çok emek harcadık. Simülasyonunun içindeki bütün bölümleri eksiksiz olarak tamamladık. Bu bölümde kabin hizmetleri memurlarımız yetişiyor. Ayrıca sivil havacılık yer hizmetleri personeli de yetiştiriyoruz. Doğu Anadolu Bölgesindeki dezavantajları, avantaja çevirmek istiyoruz. Bu anlamda öğrencilerin bol vakitleri var. Uçak ve yer hizmetlerinden uzun süreli istifade edebiliyorlar." diye konuştu.

Muş Alparslan Havalimanı yetkilileriyle protokol imzaladıklarını aktaran Polat, "Öğrencilerimizi zaman zaman gerçek uçakların içine alıyoruz. Öğrencileri, hostes ve kaptan pilotlarla buluşturuyoruz. Onları en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

"EĞİTİMLERİNİ UÇAK ORTAMINDAYMIŞ GİBİ GÖRÜYORLAR"

Sivil Havacılık Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Okan Türk ise kabin simülasyonunun Boeing 737, Airbus A370 uçaklarının orijinal ölçülerine göre yapıldığını ifade etti.

Simülasyonda uçakta yiyeceklerin hazırlanması ve muhafaza edilmesi için ayrılmış bölüm, tuvalet, baş üstü dolapları ve orijinal koltukların bulunduğunu aktaran Türk, şunları kaydetti:

"Öğrenciler, kabin hizmetleri eğitimlerini uçak ortamındaymış gibi görüyorlar. Aldıkları teorik bilgilerini simülasyonda uygulama imkanı buluyorlar. Bölümümüz 50 kişilik kontenjanla faaliyet gösteriyor. Öğrenci sayımız giderek artıyor. Mezunlarımız rahatlıkla iş bulabiliyorlar. İlk mezunlarımızdan bazıları Muş Alparslan Havalimanı'nda ve havacılık şirketlerinde çalışıyor."

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Özalper de bölümün 2019'da YÖK'ün onayıyla açıldığını, burada kendini geliştiren öğrenciler yetiştirmeye çaba gösterdiklerini vurguladı.

"KABİN SİMÜLASYONUNDA EĞİTİM GÖRMEK BÜYÜK AVANTAJ"

Öğrencilerden Ümmügülsün Ayyıldız da bölüme isteyerek geldiğini bildirerek, "Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümünü okumak hayalimdi. Kabin simülasyonunda eğitim görmek büyük avantaj. Bir düzen ve kural içinde derslerimiz işleniyor. O kurallar kişisel gelişimimize katkı sunuyor. Bu bölümü okumanın mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

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Muş uçak kabin memuru

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