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Kabinde kıyafet deneyen müşteriyi görüntülediği iddia edilen mağaza sahibi tutuklandı

11.03.2021 11:07 | Son Güncelleme:
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Kabinde kıyafet deneyen müşteriyi görüntülediği iddia edilen mağaza sahibi tutuklandı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde bir mağazanın soyunma kabininde kıyafet deneyen kadını cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çektiği iddia edilen mağaza sahibi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre olay, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazasında meydana geldi.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde bir mağazanın soyunma kabininde kıyafet deneyen kadını cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çektiği iddia edilen mağaza sahibi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazasında meydana geldi. İddialara göre A.B. isimli kadın reyondan aldığı kıyafeti denemek için soyunma kabinine girdi. Kıyafetlerini çıkardığı sırada ise kabinin altından uzatılan cep telefonuyla görüntülendiğini fark ederek kabinden dışarı çıktı. Mağaza sahibine telefonuna bakmak istediğini söyledi. E.Ç.’nin telefonu göstermemesi üzerine A.B durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kadının şikayetçi olduğu E.Ç’yi gözaltına alırken, cep telefonuna da el koydu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen işyeri sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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