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  4. Kabine bugün toplanıyor! Gözler açıklanacak kararlara çevrildi

Kabine bugün toplanıyor! Gözler açıklanacak kararlara çevrildi

06.09.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda, okulların açılmasıyla birlikte koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler gözden geçirilecek.

Kabine bugün toplanıyor! Gözler açıklanacak kararlara çevrildi

Kabine, bugün saat 16.00'da toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında ana gündemi yüz yüze eğitim başlarken salgın önlemleri olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının seyrine ilişkin bilgilendirme yapacağı toplantıda günlük vaka sayılarının yanısıra aşılamadaki son durum da değerlendirilecek, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında yeni tedbirler de toplantıda değerlendirilecek.

DİĞER BİR KONU AFGANİSTAN

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi Afganistan’daki gelişmeler ile olası göçmen tehdidi olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmenlerin durumu, kayıtlı ve kayıtsız göçmenlerin ikâmet sorunuyla ilgili son bilgileri paylaşacak. Soylu’nun ayrıca sınır bölgelerinde bulunan illerde alınan tedbirleri de gündeme getirmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Afganistan’dan tahliyesi gerçekleştirilen personel bilgisini ve Kabil Havalimanı’nın işletilmesine ilişkin çalışmalar hakkında detaylı sunum yapacak.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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