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Kabine bugün toplanıyor! Gözler Ankara'da olacak

24.10.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısında birçok konu ele alınacak. EYT düzenlemesi, geçici işçiler, sözleşmeli personel ile taşeronların durumu toplantıda görüşülecek. Toplantı sonrasında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuyla paylaşacak.

Kabine bugün toplanıyor! Gözler Ankara'da olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine bugün toplanıyor. Saat 15.00'te başlayacak toplantıda kritik konular masada olacak.

EYT DÜZENLEMESİ

Kabine toplantısında yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi değerlendirilecek. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak.

SÖZLEŞMELİLERE KADRO ÇALIŞMASI

Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile taşeron işçilerin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar da görüşülecek.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN REFERANDUM ÇAĞRISI

Başörtüsü düzenlemesi de kabinenin gündeminde olacak. Hazırlıkları tamamlanan anayasa değişiklik teklifi ele alınacak.

Cumhurbaşkanı'nın muhalefete yaptığı referandum çağrısının ardından yol haritası görüşülecek.

ALINAN KARARLARI AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında, gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.

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Recep Tayyip Erdoğan kabine

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