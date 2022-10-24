Kabine bugün toplanıyor! Gözler Ankara'da olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine bugün toplanıyor. Saat 15.00'te başlayacak toplantıda kritik konular masada olacak.
Kabine toplantısında yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi değerlendirilecek. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak.
Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile taşeron işçilerin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar da görüşülecek.
Başörtüsü düzenlemesi de kabinenin gündeminde olacak. Hazırlıkları tamamlanan anayasa değişiklik teklifi ele alınacak.
Cumhurbaşkanı'nın muhalefete yaptığı referandum çağrısının ardından yol haritası görüşülecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında, gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.