Kabine bugün toplanıyor! Gözler kritik saate çevrildi

Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de gerçekleşecek toplantı saat 15.00'te başlayacak.
Koronavirüs ile mücadele toplantıdaki ana gündem maddesi olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu tavsiye kararlarını Kabine ile paylaşacak. Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarında gelinen son noktaya ilişkin de Kabineyi bilgilendirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik olası operasyon açıklaması sonrası sahadaki son durum gözden geçirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin kapsamlı bir sunum yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılında çıkarılacağı belirttiği EYT düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışma başlatıldı. Bu çalışmalara ilişkin Bakan Vedat Bilgin Kabineye bilgi verecek. Bununla birlikte asgari ücret konusu da masada olacak.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum