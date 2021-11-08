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Kabine bugün toplanıyor! Gözler kritik saate çevrildi

08.11.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olan toplantı sonrasında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuyla paylaşacak.

Kabine bugün toplanıyor! Gözler kritik saate çevrildi

Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de gerçekleşecek toplantı saat 15.00'te başlayacak.

KORONAVİRÜS ANA GÜNDEM MADDESİ

Koronavirüs ile mücadele toplantıdaki ana gündem maddesi olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu tavsiye kararlarını Kabine ile paylaşacak. Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarında gelinen son noktaya ilişkin de Kabineyi bilgilendirecek.

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SURİYE'YE OPERASYON OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik olası operasyon açıklaması sonrası sahadaki son durum gözden geçirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin kapsamlı bir sunum yapacak.

3600 EK GÖSTERGE KONUSU VE ASGARİ ÜCRETE ZAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılında çıkarılacağı belirttiği EYT düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışma başlatıldı. Bu çalışmalara ilişkin Bakan Vedat Bilgin Kabineye bilgi verecek. Bununla birlikte asgari ücret konusu da masada olacak.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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